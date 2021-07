Lady Gaga in House of Gucci: il trailer del film che vedremo a dicembre (Di venerdì 30 luglio 2021) Se le premesse sono queste, ci sarà da divertirsi. Perché le prime immagini di House of Gucci giustificano in pieno tutto il clamore che c’è stato attorno a questo film fin dal primo ciak. Con le immagini di Lady Gaga e di Adam Driver in giro per l’Italia. Eccolo, quindi, il trailer che la Eagle Pictures, che distribuisce il film in Italia a partire da dicembre, ha pubblicato. Arriverà giusto giusto per Natale. Come un’altra vagonata di pellicole attesissime: ci toccherà accamparci direttamente dentro il cinema quest’anno! Eccola Lady ... Leggi su amica (Di venerdì 30 luglio 2021) Se le premesse sono queste, ci sarà da divertirsi. Perché le prime immagini diofgiustificano in pieno tutto il clamore che c’è stato attorno a questofin dal primo ciak. Con le immagini die di Adam Driver in giro per l’Italia. Eccolo, quindi, ilche la Eagle Pictures, che distribuisce ilin Italia a partire da, ha pubblicato. Arriverà giusto giusto per Natale. Come un’altra vagonata di pellicole attesissime: ci toccherà accamparci direttamente dentro il cinema quest’anno! Eccola...

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Neroisfucked : RT @perchetendenza: 'Lady Gaga': Per il primo trailer ufficiale di #HouseOfGucci - Alessan07633755 : @perchetendenza Lady gaga parla italiano mi fa morire adoro -