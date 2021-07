La variante Delta dominante in Italia. Oggi 6.619 nuovi casi, 18 i decessi (Di venerdì 30 luglio 2021) Da Oggi la variante Delta è dominante anche in Italia, avendo soppiantato quella Alfa. Lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità nel consueto birefing della cabina di regia del venerdì. Sono 6.619 i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalaanche in, avendo soppiantato quella Alfa. Lo conferma l'Istituto Superiore di Sanità nel consueto birefing della cabina di regia del venerdì. Sono 6.619 i ...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - Rioolimpica2016 : Variante Delta, l'allarme Usa: 'Contagiosa come la varicella' - colvieux : Delta è la variante più trasmissibile fino ad oggi, dice @mvankerkhove . 'Ma questa non sarà l'ultima variante del… -