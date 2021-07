La Superlega va avanti, tre club dichiarano battaglia alla UEFA. C’è anche la Juventus (Di venerdì 30 luglio 2021) Torna di moda il discorso Superlega Real Madrid, Juventus e Barcellona non hanno abbandonato l’idea della Superlega, attraverso un comunicato hanno dichiarato che il progetto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 luglio 2021) Torna di moda il discorsoReal Madrid,e Barcellona non hanno abbandonato l’idea della, attraverso un comunicato hanno dichiarato che il progetto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : 'Siamo felici che, da ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della UEFA'. Il comunicato di… - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE, ULTIM'ORA CLAMOROSA LA SOLITA VERGONGA BIANCONERA, ANDREA AGNELLI ORMAI E' FUORI CONTROLLO. SCELTA FOLLE… - scmartiscala : Ma quindi mi state dicendo che verrà portato avanti il progetto #superlega ? Addio alle più belle partite di serie… - Owl36350444 : RT @Affaritaliani: Superlega: Tribunale dà ragione alla Juventus. Uefa ko. 'Progetto va avanti' - spaziocalcio : #Superlega, #Juventus, #FCBarcelona e #RealMadrid vanno avanti. Stop per l'#UEFA sulle sanzioni -