La storia di Carlo | scampato all’usura grazie al microcredito ‘Sono stato molto fortunato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Questa è ladiun signore anziano residente a San Basilio che per via di problemi economici non riusciva più a pagare l’affitto della propria casa popolare. Invalido, non potendo lavorare è ruscito ad andare avanti con i pochi soldi della propria pensione. Tuttavia quando si è trovato a dover decidere se portare un piatto a tavola o pagare l’affitto della casa èobbligato ad accumulare debiti ed arretrati in bollette ed affitto. Non sapeva come fare per risolvere la situazione nè tantomeno chi rivolgersi per chiedere aiuto. Un giorno però ha incontrato proprio a San Basilio la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, che ...