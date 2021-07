La sparata No vax dell’ex grillino Barillari, in Regione con la pistola: «Il vaccino è una roulette russa» – Il video (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è la prima uscita sopra le righe di Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio. Tant’è che le sue posizioni No vax gli sono costate, in passato, l’espulsione dal Movimento 5 stelle, partito con il quale è stato eletto. L’ultima assurdità è stata entrare nella sede della Regione con una pistola – non è ancora noto se vera o giocattolo – per inscenare una videoconferenza sulla pericolosità dei vaccini anti Coronavirus. «Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male – ha detto, ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è la prima uscita sopra le righe di Davide, consigliere regionale del Lazio. Tant’è che le sue posizioni No vax gli sono costate, in passato, l’espulsione dal Movimento 5 stelle, partito con il quale è stato eletto. L’ultima assurdità è stata entrare nella sede dellacon una– non è ancora noto se vera o giocattolo – per inscenare unaconferenza sulla pericolosità dei vaccini anti Coronavirus. «Questa è una. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi, può andarmi bene o può andarmi male – ha detto, ...

