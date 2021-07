La Sicilia brucia e "nei prossimi giorni peggiorerà"

(Di venerdì 30 luglio 2021) "E' una battaglia impari". Al telefono con l'AGI, il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, rilancia l'allarme incendi per le prossime ore, quando le temperature saliranno ancora, in uno tsunami di caldo che ha portato anche a dimezzare gli orari degli hub vaccinali. "Nei", aggiunge, precisando di aver revocato le ferie ai dipendenti per poterli impegnare nel disperato tentativo di domare le fiamme che stannondo la. A Catania il fumo degli incendi ha causato la chiusura del'aeroporto. Dalle periferie al centro storico, al momento sono più di 70 le ...

Incendi,la: roghi alimentati dal forte caldo L'azione degli incendiari insieme alle alte temperature e il vento che si è alzato sta provocando ingenti danni alla vegetazione. Le alte ...Cataniaper il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che alimentano diversi incendi. ... Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della20:50Oltre trenta incendi a Catania: distrutto stabilimento alla Playa, 70 sfollati 20:42La corsa del bus in Fiera per il passeggero che sta male, parla l'autista: "Solo così potevo aiutarlo" 20:42Tem ...L'ondata di calore in arrivo è destinata ad alimentare le fiamme. La Protezione civile ha invitato le Aziende sanitarie a dimezzare gli orari degli hub vaccinali.