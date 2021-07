La Serie B sbarca in Austria, Germania e Svizzera. La soddisfazione di Balata: “Siamo molto orgogliosi” (Di venerdì 30 luglio 2021) La Serie B sbarca per il prossimo triennio 2021-2024 in Austria, Germania e Svizzera. In questi Paesi, infatti, si potranno vedere in streaming le partite del campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto. Ad annunciarlo è Mauro Balata, presidente della Lega B. Ecco le sue parole: “Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un prodotto straordinario, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Laper il prossimo triennio 2021-2024 in. In questi Paesi, infatti, si potranno vedere in streaming le partite del campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto. Ad annunciarlo è Mauro, presidente della Lega B. Ecco le sue parole: “di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un prodotto straordinario, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in ...

