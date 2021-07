(Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - Ladi ridalle Olimpiadimedaglia d'oro: non accadeva da Monaco di Baviera 1972. In mezzo una parentesi, quella di Mosca '80 quando fu un'edizione un po' a metà a seguito del boicottaggio e l'asdegli atleti militari. Già certa l'asdi ori a livello individuale, fatto che non accadeva proprio dall'edizione di 49 anni fa in Germania, a due prove dalla fine del programma dellaai Giochi olimpici di Tokyo 2020 - sciabola a squadre donne e fioretto a squadre maschile - l'Italia della ...

sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - Agenzia_Italia : La scherma italiana rischia di tornare senza ori - usatoscherma : RT @lasiciliait: Tokyo, nuova delusione nella scherma italiana: fuori i siciliani Fichera e Garozzo - lasiciliait : Tokyo, nuova delusione nella scherma italiana: fuori i siciliani Fichera e Garozzo - mario_cama : Che delusione la scherma italiana in queste olimpiadi ?? -

Ore 5.35, SPADA A SQUADRE: ITALIA ELIMINATA DALLA RUSSIA Ancora una delusione per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d'argento) ... Tokyo 2020, tutti i risultati delle finali e degli italiani in gara oggi, venerdì 30 luglio ai Giochi Olimpici in Giappone.