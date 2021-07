La sai l’ultima Da Renzi a Salvini | quante balle sulla legge Bonafede

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sembrava che non attendessero altro. Appena è stato raggiunto l’accordoriforma Cartabia con gli importanti correttivi voluti da M5S, alcuni leader hanno usato il loro tempo per criticare la riforma. “La riformafinisce nel dimenticatoio e questa è una grande notizia per la Giustizia italiana e per i cittadini. Dopo mille giravolte i grillini smentiscono se stessi e il loro giustizialismo”. ha detto Carlo Calenda. “Da oggi possiamo dirlo, la riformanon esiste più e questo è un passo avanti per l’Italia”, ha dichiarato Matteo. “La riforma del processo penale approvata ...