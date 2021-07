La Russia non abbandona la Siria: il segnale a Israele e all’Iran (Di venerdì 30 luglio 2021) La Russia non dimentica la Siria né il Medio Oriente. La scorsa settimana, il contrammiraglio Vadim Kulit, vicecapo del Centro di riconciliazione dell’esercito russo in Siria, ha confermato all’agenzia Tass che sistemi di fabbricazione russa utilizzati dai militari Siriani hanno intercettato tutti e quatto i missili lanciati da due F-16 israeliani nei pressi di Homs. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 luglio 2021) Lanon dimentica lané il Medio Oriente. La scorsa settimana, il contrammiraglio Vadim Kulit, vicecapo del Centro di riconciliazione dell’esercito russo in, ha confermato all’agenzia Tass che sistemi di fabbricazione russa utilizzati dai militarini hanno intercettato tutti e quatto i missili lanciati da due F-16 israeliani nei pressi di Homs. InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Russia non Bida è un gigante e abbatte l'Italia: spada spuntata tra le polemiche ...Prima non viene data una stoccata valida all'Italia nonostante un lungo ricorso alla moviola e poi i giudici confermano un punto alla Russia nonostante la spada di Garozzo al controllo successivo non ...

Vlasic al Milan, Adani: 'Ecco in cosa deve migliorare' Non c'è l'accordo con il CSKA Mosca , però il club rossonero non si è ancora completamente arreso. ... " L'ho seguito sia in Inghilterra che in Russia. È un calciatore di qualità, ma che deve ...

Perché la Russia è senza bandiera e inno alle Olimpiadi di Tokyo AGI - Agenzia Italia Provocazioni e scorrettezze, la rabbia dell’Italia della spada: “Arbitraggio folle” Un'altra delusione per la scherma italiana. Ma a differenza dei giorni scorsi in cui nelle gare a squadra sono arrivate tre medaglie – argento nella sciabola maschile e bronzo nella spada e nel fioret ...

Scherma, Olimpiadi Tokyo: la finale della spada maschile sarà tra Giappone e Russia Sarà Giappone-Russia la finale della prova a squadre della spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Un ultimo davvero sorprendente tra due formazioni che non erano accreditate di una medaglia all’inizi ...

