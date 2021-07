La Russia apre un caso contro Whatsapp per violazione della legge sui dati personali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri Google, oggi Whatsapp. La Russia continua a imporsi sulle big tech occidentali distribuendo multe a destra e a manca. Nella giornata di oggi arriva il provvedimento amministrativo contro Whatsapp per la mancata localizzazione dei dati degli utenti russi sul territorio russo. Lo riferisce l’agenzia stampa Interfax. Solo ieri il colosso di Mountain View ha ricevuto una multa di 3 milioni di rubli – pari a circa 34 mila 400 euro – da parte di un tribunale tusso per la stessa identica ragione. LEGGI ANCHE >>> Google multato in Russia per come custodisce i dati ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri Google, oggi. Lacontinua a imporsi sulle big tech occidentali distribuendo multe a destra e a manca. Nella giornata di oggi arriva il provvedimento amministrativoper la mancata localizzazione deidegli utenti russi sul territorio russo. Lo riferisce l’agenzia stampa Interfax. Solo ieri il colosso di Mountain View ha ricevuto una multa di 3 milioni di rubli – pari a circa 34 mila 400 euro – da parte di un tribunale tusso per la stessa identica ragione. LEGGI ANCHE >>> Google multato inper come custodisce i...

