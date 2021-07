La riforma non convince Davigo. L’abolizione della Severino e le limitazioni alla custodia cautelare sono un errore madornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Se verrà approvato il quesito sui limiti alla custodia cautelare nel referendum sulla giustizia proposto da Lega e Partito Radicale, nei casi di delitti commessi con minaccia e non con violenza fisica, “non si potrà tenere nessuno in carcere”, anche per i reati sessuali. Questo quanto rivelato, secondo fonti della minoranza all’agenzia Italpress, dal magistrato Piercamillo Davigo in audizione durante la commissione che ha dato l’ok proposta di deliberazione presentata dal centrodestra per la richiesta di indire il referendum da parte del Consiglio regionale della Liguria. Il leader di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Se verrà approvato il quesito sui limitinel referendum sulla giustizia proposto da Lega e Partito Radicale, nei casi di delitti commessi con minaccia e non con violenza fisica, “non si potrà tenere nessuno in carcere”, anche per i reati sessuali. Questo quanto rivelato, secondo fontiminoranza all’agenzia Italpress, dal magistrato Piercamilloin audizione durante la commissione che ha dato l’ok proposta di deliberazione presentata dal centrodestra per la richiesta di indire il referendum da parte del Consiglio regionaleLiguria. Il leader di ...

marcotravaglio : DELENDA CARTABIA Stupirsi perché l’informazione non informa, anzi disinforma, è come meravigliarsi perché la pioggi… - La7tv : #inonda L'intervista integrale al procuratore capo del tribunale di Catanzaro Nicola #Gratteri: 'È la peggiora rifo… - matteosalvinimi : La riforma del processo penale approvata oggi in CDM nonostante le minacce dei grillini è un primo passo, le firme… - Sara26838135 : @GiuseppeConteIT Votare questa vergognosa riforma è una scelta irricevibile, se non uscirete dal governo subito il movimento è finito - giordovic : M.Feltri 'prima o poi non potrà che andar meglio' La riforma della giustizia fiorisce nel tempo del nulla -