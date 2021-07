La reazione di Matteo Giunta sorpreso dalla dichiarazione di Federica Pellegrini (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri abbiamo fatto gli auguri a Federica Pellegrini per l’annuncio della storia d’amore con Matteo Giunta. Era un po’ il segreto di Pulcinella ma tutti nel loro ambiente lo rispettavano per tenere distinti i ruoli e la vita privata dagli allenamenti in vasca. E’ stata Federica Pellegrini a confermare il loro amore subito dopo la finale alle Olimpiadi di Tokyo, sorprendendo anche il suo fidanzato. Matteo Giunta è il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della nuotatrice, ma questo è solo un dettaglio. Più interessante per il gossip sapere come ha reagito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri abbiamo fatto gli auguri aper l’annuncio della storia d’amore con. Era un po’ il segreto di Pulcinella ma tutti nel loro ambiente lo rispettavano per tenere distinti i ruoli e la vita privata dagli allenamenti in vasca. E’ stataa confermare il loro amore subito dopo la finale alle Olimpiadi di Tokyo, sorprendendo anche il suo fidanzato.è il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della nuotatrice, ma questo è solo un dettaglio. Più interessante per il gossip sapere come ha reagito ...

Advertising

maurizio_domizi : @matteo_rivi @micheleboldrin Già che parli di 4% (è di meno) di reazioni gravi non sai per cosa si intende reazione… - flamanc24 : RT @fvnzioniamo: ma pensate ale michieletto che si ritrova taggato in questo mi sto pisciando sotto può matteo piano regalarci il video rea… - piattels : RT @fvnzioniamo: ma pensate ale michieletto che si ritrova taggato in questo mi sto pisciando sotto può matteo piano regalarci il video rea… - BlueBandit_16 : RT @fvnzioniamo: ma pensate ale michieletto che si ritrova taggato in questo mi sto pisciando sotto può matteo piano regalarci il video rea… - elisicci : RT @fvnzioniamo: ma pensate ale michieletto che si ritrova taggato in questo mi sto pisciando sotto può matteo piano regalarci il video rea… -