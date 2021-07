La proposta di rinnovo che fa sfumare l’affare estivo della Roma (Di venerdì 30 luglio 2021) Rischia di saltare l’arrivo di Xhaka alla Roma. L’Arsenal, che continua a chiedere 23 milioni, intende proporre al giocatore il rinnovo. Tempo (quasi) scaduto. Rischia di sfumare l’arrivo di Granit Xhaka alla Roma. L’Arsenal, infatti, non ha intenzione di aspettare ancora e a breve proporrà il rinnovo del contratto al capitano della Svizzera. A riportarlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Rischia di saltare l’arrivo di Xhaka alla. L’Arsenal, che continua a chiedere 23 milioni, intende proporre al giocatore il. Tempo (quasi) scaduto. Rischia dil’arrivo di Granit Xhaka alla. L’Arsenal, infatti, non ha intenzione di aspettare ancora e a breve proporrà ildel contratto al capitanoSvizzera. A riportarlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : The Athletic - L'Arsenal non aspetta più la Roma: pronto la proposta di rinnovo per Xhaka - CoreRomanista : ? #ASRoma ora pessimista sull'affare #Xhaka. Il centrocampista svizzero non ha più intenzione di aspettare i… - erMolazza82 : @ismaele_77 @Pormeccartnei1 @Sig_Ceretti @stra_roma @Lupetto979 @mauromaurizmab Só stato una estate appresso a Mahr… - LALAZIOMIA : Lazio, da Durmisi a Gondo: ecco la squadra 'B' da piazzare. E spunta una proposta di rinnovo... - cmdotcom : #Lazio, da Durmisi a Gondo: ecco la squadra 'B' da piazzare. E spunta una proposta di rinnovo...… -