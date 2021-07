La preoccupante diminuzione delle spiagge libere in Italia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Molti quest’anno rischiano di non vedere il mare, ma non c’entra nulla il Green Pass. Il problema è la riduzionea favore degli stabilimenti balneari che proliferano in diverse regioni, tra cui la Toscana. «Ormai in Versilia è impossibile ammirare l’acqua, i lidi bloccano lo sguardo», dice il vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanchini. L’Associazione ha realizzato un report, “2021”, da cui emerge l’aumentoconcessioni balneari su tutto il territorio. Secondo gli ultimi dati, nel 2018 erano 10.812, ora sono aumentate del 12,5 per cento, arrivando a 12.166. ...