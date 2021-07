“La moglie di George Clooney Amal Alamuddin è incinta” L’attore diventerà papà a 60 anni? L’indiscrezione

Advertising

_SW4RLEY : Nooo George deve dire alla moglie di questo che è morto -

Ultime Notizie dalla rete : moglie George

La coppia, adesso, sta per vivere un altro bellissimo momento: pare cheClooney abbia comunicato ad alcuni amici intimi, durante una cena sul Lago di Como, che la sua bellissimasia in ...... procurando gravi danni nel paese di Laglio dove, tra gli altri risiedeClooney che si trovava in vacanza insieme allaAmal e i due gemelli Alexander ed Ella. Americano di nascita ma ...AGI - Dopo i gemelli Ella e Alexander, ci sarebbe un terzo figlio in arrivo per George Clooney e la moglie Amal. Lo riporta il Daily Mail citando tabloid americani secondo cui la 43enne avvocato per i ...George Clooney e Amal Alamuddin potrebbero essere pronti ad allargare la famiglia. La notizia sta facendo il giro del mondo.