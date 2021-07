La Guardia di Finanza torna ad Amalfi nella nuova sede in Lungomare dei Cavalieri (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – nella serata di ieri, ad Amalfi (SA), si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova Tenenza della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle tornano, così, lì dove si erano insediate una prima volta quasi ottant’anni fa, nel maggio 1944, con l’istituzione della Brigata della Regia Guardia di Finanza, occupando allora – sino alla fine degli Anni ‘90 – un immobile privato sulla Provinciale Amalfi – Meta. La struttura che ospita adesso la nuova Tenenza, in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –serata di ieri, ad(SA), si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dellaTenenza delladi. Le Fiamme Gialleno, così, lì dove si erano insediate una prima volta quasi ottant’anni fa, nel maggio 1944, con l’istituzione della Brigata della Regiadi, occupando allora – sino alla fine degli Anni ‘90 – un immobile privato sulla Provinciale– Meta. La struttura che ospita adesso laTenenza, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza Evasione fiscale, confiscati ville e yacht a imprenditore Beni del valore di circa 2,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un imprenditore di Gioia del Colle (Bari), il 52enne Pasquale Cinieri, operante nel settore lattiero - caseario. La confisca, disposta dal Tribunale di prevenzione di Bari, ...

Disperso in Ogliastra, quarto giorno di ricerche Sul posto stanno operando anche i Barracelli, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il personale di Forestas, Polizia e Carabinieri della Stazione di Baunei. . 30 luglio 2021

Guardia Finanza sequestra zanne elefante villa lusso Varazze Agenzia ANSA Con un falso testamento badante eredita tutti i beni di un'anziana: sequestro da 1 milione a Catania La guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha sequestrato beni per oltre un milione di euro per falsità in testamento olografo, riciclaggio e autoriciclaggio, reimpiego di denaro e ...

Catania, “falsa” erede prosciuga conti e beni dell’anziana defunta: sequestro di oltre un milione di euro CATANIA – Nell’ambito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, i Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per ...

