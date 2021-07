La filiera della carta e della grafica alla sfida delle bio-politiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Siamo nel tempo delle bio-politiche. Il G7 in Cornovaglia, il G20 a Napoli sono solo alcuni esempi. Insomma, siamo chiamati ad agire, sempre di più, secondo modelli di biopolitica che assumono dimensioni interstatali complesse. La sostenibilità e la decarbonizzazione non potranno non trasformare l’assetto geopolitico. E questo vale anche per la filiera rappresentata dalla Federazione della carta e della grafica. Con 22 miliardi di euro di giro d’affari la filiera carta e ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Siamo nel tempobio-. Il G7 in Cornovaglia, il G20 a Napoli sono solo alcuni esempi. Insomma, siamo chiamati ad agire, sempre di più, secondo modelli di biopolitica che assumono dimensioni interstatali complesse. La sostenibilità e la decarbonizzazione non potranno non trasformare l’assetto geopolitico. E questo vale anche per larappresentata dFederazione. Con 22 miliardi di euro di giro d’affari lae ...

Advertising

formichenews : La filiera della #carta e della grafica alla sfida delle bio-politiche. L’intervento di Massimo Medugno, direttore… - CristianaNaddeo : RT @mferrari961: Abbiamo appena presentato i risultati della semestrale di @Webuild_Group. Nel primo semestre dell’anno abbiamo superato le… - TavoloGiovani : RT @camcom_milomb: ? #Bando #Innovaturismo: un’opportunità per i partenariati di imprese della filiera turistica che realizzino progetti in… - EmilianoVerga : RT @camcom_milomb: ? #Bando #Innovaturismo: un’opportunità per i partenariati di imprese della filiera turistica che realizzino progetti in… - camcom_milomb : ? #Bando #Innovaturismo: un’opportunità per i partenariati di imprese della filiera turistica che realizzino proget… -