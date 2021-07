La Figc scrive al Governo: “Sostenete il sistema calcio, è fondamentale per l’Italia” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Sostenete il sistema calcio, è fondamentale per la ripresa generale dell’Italia”. Inizia così la lettera che la Figc ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e Finanze, Salute e Sviluppo Economico e al Sottosegretario allo Sport, in cui si chiede ancora una volta di dare un occhio di riguardo al sistema calcio italiano come volano per la ripartenza dell’Italia nel post-Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “il, èper la ripresa generale del”. Inizia così la lettera che laha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e Finanze, Salute e Sviluppo Economico e al Sottosegretario allo Sport, in cui si chiede ancora una volta di dare un occhio di riguardo alitaliano come volano per la ripartenza delnel post-Covid. SportFace.

