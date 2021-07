La disfida dei gemelli Giovanardi | uno vaccinato e l’altro no | «Vediamo chi campa di più»

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 luglio 2021) Carlo, ex ministro e sottosegretario dei governi Berlusconi e senatore della Repubblica fino al 2018, ha un fratello gemello di nome Daniele che di mestiere fa il medico e attualmente è in pensione. Proprio quest’ultimo oggi in un’intervista a Repubblica racconta di non aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. E questo perché «in questo momento, per me, è più rischiosa la vaccinazione che prendere il virus». Secondo Daniele«chi ha fatto una scelta diversa non è un cittadino di serie B» e del Green Pass non se ne parla proprio: «Qual è la razionalità?». Ladei...