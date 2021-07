La Cina alle prese col focolaio Nanchino, il più esteso dopo Wuhan (Di venerdì 30 luglio 2021) La Cina deve controllare l’esplodere di nuovi focolai di variante Delta, con un cluster di coronavirus partito dall’aeroporto di Nanchino che ha già infettato più di 200 persone, e di queste almeno 30 in altre 15 città cinesi, tra cui Pechino e Chengdu nella provincia del Sichuan. Secondo i media statali cinesi, si tratterebbe del contagio più esteso dopo quello di Wuhan. Tutti i voli dall’aeroporto di Nanchino sono verranno sospesi fino all?11 agosto, e tutti i 9,3 milioni di residenti della città, compresi quelli in visita, saranno testati, ha affermato una nota dell’agenzia di stampa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladeve controllare l’esplodere di nuovi focolai di variante Delta, con un cluster di coronavirus partito dall’aeroporto diche ha già infettato più di 200 persone, e di queste almeno 30 in altre 15 città cinesi, tra cui Pechino e Chengdu nella provincia del Sichuan. Secondo i media statali cinesi, si tratterebbe del contagio piùquello di. Tutti i voli dall’aeroporto disono verranno sospesi fino all?11 agosto, e tutti i 9,3 milioni di residenti della città, compresi quelli in visita, saranno testati, ha affermato una nota dell’agenzia di stampa ...

Italbasket : ?? e sono due! L’Italia batte anche la Romania (22-14) e conquista la seconda vittoria in tre gare. Davvero import… - Eurosport_IT : SIIII, BRAVISSIME! ???????? Seconda vittoria in tre partite per l'Italia del basket 3x3: battuta la Romania, alle 7:25… - a42nno : RT @HuffPostItalia: La Cina alle prese col focolaio Nanchino, il più esteso dopo Wuhan - mister_ricci : RT @HuffPostItalia: La Cina alle prese col focolaio Nanchino, il più esteso dopo Wuhan - Nicola_Firenze : RT @HuffPostItalia: La Cina alle prese col focolaio Nanchino, il più esteso dopo Wuhan -