La canottiera dedica l'argento alla sua compagna. Il tweet del presidente polacco arriva (a fatica) il giorno dopo

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 luglio 2021) I polacchi esplodono di gioia per la prima medaglia conquistata a Tokyo 2020. È mercoledì 28 luglio e nel quattro di coppia femminile le atlete polacche sonote seconde dietro le cinesi. Tra le canottiere c’è Katarzyna Zillmann che, in un’intervista post gara, fa un ringraziamentosua. Ildella Polonia, Andrzej Duda, sempre solerte nel congratularsi gli sportivi del suo Paese raggiungono importanti traguardi, decide di non dire nulla sull’equipaggio in spedizione in Giappone. Il silenzio viene notato da diversi media polacchi e dai partiti di opposizione, i quali iniziano a fare pressioni ...