La Camera di commercio di Napoli: Terza notte in albergo gratis per chi si ferma all’ombra del Vesuvio (Di venerdì 30 luglio 2021) “Abbiamo dato un segnale concreto che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree di avere la Terza notte gratis in albergo. Nell’accordo con le realtà imprenditoriali, c’è anche l’indicazione di far prediligere la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente sull’intero indotto”. Fiola: 18,5 mln per il turismo fuori stagione Così Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli ha presentato oggi le iniziative Camerali sul turismo che punta alla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) “Abbiamo dato un segnale concreto che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree di avere lain. Nell’accordo con le realtà imprenditoriali, c’è anche l’indicazione di far prediligere la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente sull’intero indotto”. Fiola: 18,5 mln per il turismo fuori stagione Così Ciro Fiola, presidente delladidiha presentato oggi le iniziativeli sul turismo che punta alla ...

Advertising

StampToscana : BTO fa 13 e diventa 'week' fra Palazzo Vecchio, Nana Bianca e Camera di Commercio - StampToscana… - CCIAARIVLIG : RT @PID_CamCom: #DigitalAssessment gratuito per la tua azienda con i #PuntoImpresaDigitale (#PID) della Camera di commercio @Giornalepmi @P… - CCIAARIVLIG : RT @asRivLig: Partecipa al percorso formativo 'Persone, lavoro, territorio - Diventa imprenditore!', dedicato a disoccupati e aspiranti imp… - PID_CamCom : #DigitalAssessment gratuito per la tua azienda con i #PuntoImpresaDigitale (#PID) della Camera di commercio… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Consegnati i diplomi del primo corso digital per pmi a cura di Centro di Competenza Start 4.0 e Camera di Commercio di Geno… -