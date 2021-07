Krispy Kreme e le due ciambelle che faranno impazzire i gamer (e non solo)

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo aver immaginato un universo a forma di ciambella abbiamo una sorpresa che arriva da, la storica azienda americana fondata negli anni Trenta a Winston-Salem nel North Carolina. Ovviamente la tradizionale ciambella si è trasformata nel corso del tempo e oggi guardare il menu diè un grande esercizio di resistenza (se siete a dieta), tra glasse allo zucchero filato, ripieno al burro di arachidi e pop corn al caramello come tocco finale ipercalorico. Ma ora tra le proposte della catena arrivano due limited edition speciali, che hanno qualcosa in comune, i videogiochi. La prima è la Nexus Level ...

Advertising

josemariacatana : ? Este usuario quiere una docena de Krispy Kreme - Mildred_rdz012 : ? Este usuario quiere una docena de Krispy Kreme - jimegonzzalez : RT @valerianvgd: ? Este usuario quiere una docena de Krispy Kreme - iamlurmnlo : ? Este usuario quiere una docena de Krispy Kreme - alejandramrgz : RT @xoxotqmm: ? Este usuario quiere una docena de Krispy Kreme -

Ultime Notizie dalla rete : Krispy Kreme

Everyeye Videogiochi

L'azienda americana di ciambelleha creato uno speciale doughnut in collaborazione con Microsoft per celebrare i 20 anni della console Non siamo ai livelli epici del gamer che ha completato Dark Souls 3 usando una pizza ...L'esempio più fortunato è quello delle ciambelle gratis a vita offerte dalla catena, che ha generato un'impennata delle vaccinazioni nei campus universitari. Per gli esitanti che hanno ...La celebre catena di donuts ha due limited edition che piaceranno tantissimo agli appassionati di videogiochi. Una dedicata ad Xbox e l'altra ad Halo Infinite. Zucchero a velo e glassa per celebrare i ...Krispy Creme, la catena americana produttrice di ciambelle, ha appena lanciato una nuova linea di dolci ispirati alla console Xbox.