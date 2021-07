Kaio Jorge | il Santos ha fissato il prezzo | Juventus e Milan avvisate

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un calciatore giovane che ha incantato tutti. Il brasiliano, a suon di buone prestazioni, sembra essere pronto per un viaggio di sola andata verso il Vecchio Continente. Anche l’Italia è in lizza per prelevarlo dal, club che detiene il suo cartellino.ha un, ormai ufficializzato anche a mezzo stampa. È stato Sergio Canozzi, consulente di mercato del club bianconero brasiliano, a svelare il costo.sono, ildel calciatore: “Potrebbero bastare 15 milioni ...

Advertising

DiMarzio : Il #Santos dice la sua sul contratto di #KaioJorge. E fissa il prezzo del cartellino - Gazzetta_it : Juve, sprint per Kaio Jorge: può arrivare subito #calciomercato - GoalItalia : Intesa totale tra Kaio Jorge e la Juventus: si tenta di regalarlo subito ad Allegri, ma dipenderà dal Santos ????????… - CorriereTorino : Locatelli-Juve, niente sconti Kaio Jorge ormai in pugno Chiellini: «Lunedì a Torino» - sportli26181512 : Da Baggio a Kaio Jorge, quanti duelli di mercato tra Juve e Milan: L'attaccante brasiliano del Santos è solo l'ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Calciomercato -Juventus , arrivano le ultime notizie dell'attaccante 19enne brasiliano del Santos e dell'Under 19 brasiliana. Il Santos ha fatto sapere che la federazione calcistica brasiliana permette di ...Uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato è quello di. Per l'attaccante classe 2002 del Santos si sono mossi diversi club europei, come Real Madrid, Monaco e Benfica, mentre in Italia le due società che hanno mostrato maggior interesse nei ...Il giornalista sportivo ha risposto a chi sta criticando il mercato della società bianconera: 'A volte sembriamo tutti troppo insoddisfatti' ...«Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023 (e non fino al prossimo dicembre come scritto in precedenza), parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte».