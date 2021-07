Juventus, una big della Premier si inserisce per Locatelli (Di venerdì 30 luglio 2021) Una big della Premier, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserita nella corsa a Manuel Locatelli, per cui continua il braccio di ferro tra Juventus e Sassuolo. I neroverdi, a breve, avranno un nuovo contatto con la società bianconera per provare a chiudere. L’offerta della Juve, tuttavia, non convince ancora il Sassuolo, che chiede 40mln. Per adesso Cherubini ha messo sul piatto un prestito oneroso a 5mln con riscatto a 20 milioni più 7 di bonus, condizionato da determinati risultati. Il Liverpool, però, sarebbe interessato a Locatelli e Klopp avrebbe individuato il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Una big, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserita nella corsa a Manuel, per cui continua il braccio di ferro trae Sassuolo. I neroverdi, a breve, avranno un nuovo contatto con la società bianconera per provare a chiudere. L’offertaJuve, tuttavia, non convince ancora il Sassuolo, che chiede 40mln. Per adesso Cherubini ha messo sul piatto un prestito oneroso a 5mln con riscatto a 20 milioni più 7 di bonus, condizionato da determinati risultati. Il Liverpool, però, sarebbe interessato ae Klopp avrebbe individuato il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Pado che allena Cristiano Ronaldo è tutto quello che volevamo vedere. Quanta classe in una foto. #Juventus #Cr7 - juventusfc : Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? - romeoagresti : La #Juventus, in caso di cessione di #Demiral, non deve riconoscere percentuali al #Sassuolo. Era una clausola scad… - Gabri_Juventus : Cherubini e Carnevali hanno dialogato nella giornata di ieri, ma non sono andati oltre una telefonata. La Juventus… - Dalla_SerieA : Juve: Locatelli più Pjanic. Avanti a doppia velocità - -