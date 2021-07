Juventus, ufficiale la cessione di Frabotta all’Hellas Verona (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianluca Frabotta passa dalla Juventus all’Hellas Verona. Lo fa con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione fino al 30 giugno 2022. Il difensore romano, classe 1999, è alla Juve da due anni: arrivato a Torino nel 2019, prima vive l’esperienza nel progetto Under 23, vincendo la Coppa Italia di Serie C, poi approda alla prima squadra, con la quale esordisce nell’ultima giornata del campionato 2019/2020. Il laterale in bianconero ha vinto “uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia: proprio in Coppa Italia il gran gol contro la Spal, il suo primo in prima squadra“, sottolinea la ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianlucapassa dalla. Lo fa con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione fino al 30 giugno 2022. Il difensore romano, classe 1999, è alla Juve da due anni: arrivato a Torino nel 2019, prima vive l’esperienza nel progetto Under 23, vincendo la Coppa Italia di Serie C, poi approda alla prima squadra, con la quale esordisce nell’ultima giornata del campionato 2019/2020. Il laterale in bianconero ha vinto “uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia: proprio in Coppa Italia il gran gol contro la Spal, il suo primo in prima squadra“, sottolinea la ...

