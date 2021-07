Juventus, Ronaldo non convocato per il Monza: il motivo (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 31 luglio tornerà il Trofeo Berlusconi, a trent’anni dalla prima edizione. All’U-Power Stadium di Monza si sfideranno i biancorossi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Alla sfida, però, mancheranno due protagonisti juventini: Dybala, per affaticamento, e Cristiano Ronaldo. Come riporta Gazzetta.it, il portoghese resterà molto probabilmente alla Continassa per proseguire la preparazione. Si uniranno a lui anche Morata e Bentancur, rientrati di recente dalle vacanze. Con molte probabilità, saranno tutti presenti l’8 agosto per la sfida col Barcellona, valida per il Trofeo Gamper. LEGGI ANCHE: Sampdoria, una squadra inglese molto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 31 luglio tornerà il Trofeo Berlusconi, a trent’anni dalla prima edizione. All’U-Power Stadium disi sfideranno i biancorossi e ladi Massimiliano Allegri. Alla sfida, però, mancheranno due protagonisti juventini: Dybala, per affaticamento, e Cristiano. Come riporta Gazzetta.it, il portoghese resterà molto probabilmente alla Continassa per proseguire la preparazione. Si uniranno a lui anche Morata e Bentancur, rientrati di recente dalle vacanze. Con molte probabilità, saranno tutti presenti l’8 agosto per la sfida col Barcellona, valida per il Trofeo Gamper. LEGGI ANCHE: Sampdoria, una squadra inglese molto ...

