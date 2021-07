Juventus, per Morata e Bentancur visite al J Medical e allenamento alla Continassa (Di venerdì 30 luglio 2021) Giornata di rientri alla Juventus di giocatori reduci dall’Europeo e dalla Copa America. Sono tornati dalle vacanze Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur che nell’arco della mattinata si sono recati al J Medical per sottoporsi ai test medici di rito. I due si sono fermati a salutare i tifosi presenti all’esterno della struttura medica con selfie e autografi. Successivamente si sono recati alla Continassa per svolgere le prime sedute d’allenamento agli ordini di Max Allegri. Bentornato, Benta pic.twitter.com/XRy8t3h7ID — ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Giornata di rientridi giocatori reduci dall’Europeo e dCopa America. Sono tornati dalle vacanze Alvaroe Rodrigoche nell’arco della mattinata si sono recati al Jper sottoporsi ai test medici di rito. I due si sono fermati a salutare i tifosi presenti all’esterno della struttura medica con selfie e autografi. Successivamente si sono recatiper svolgere le prime sedute d’agli ordini di Max Allegri. Bentornato, Benta pic.twitter.com/XRy8t3h7ID — ...

