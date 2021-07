Juventus | l’ufficialità era nell’aria | tutto fatto | annuncio social

Leggi su serieanews

(Di venerdì 30 luglio 2021) Laha ceduto Gianluca Frabotta all’Hellas Verona. Il giocatore era stato seguito anche dall’Atalanta. Dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter, lavuole tornare ad essere la regina indiscussa del calcio italiano e per farlo ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato chiaro in conferenza stampa: “La Juve ha un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.