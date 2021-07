Juve, ancora niente da fare: quanto durerà la pazienza? (Di venerdì 30 luglio 2021) Ennesimo incontro andato a vuoto tra Juve e Sassuolo con la trattativa Locatelli che si complica sempre di più E’ ormai chiaro che il principale obiettivo di calciomercato della Juve di Massimiliano Allegri è Manuel Locatelli. La strada per il centrocampista del Sassuolo è più complicata del previsto e i bianconeri sembrano trovare più difficoltà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Ennesimo incontro andato a vuoto trae Sassuolo con la trattativa Locatelli che si complica sempre di più E’ ormai chiaro che il principale obiettivo di calciomercato delladi Massimiliano Allegri è Manuel Locatelli. La strada per il centrocampista del Sassuolo è più complicata del previsto e i bianconeri sembrano trovare più difficoltà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : ?? Il contatto di oggi tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli non ha ancora portato all’accordo. Proseguiranno i con… - _Morik92_ : Come scrivevo in mattinata, nel contatto odierno tra #Juve e #Sassuolo è stato fissato un nuovo incontro che avverr… - forumJuventus : ?? Non c'è ancora intesa Juve-Sassuolo per Locatelli ?? I contatti proseguiranno nelle prossime ore ??… - max_zardi : @MaryDiDio2 40 milioni per uno che dimostrare ancora tutto? Ma per piacere! Il Sassuolo gioca sporco e spara alto.… - emilioair : RT @romeoagresti: ?? Il contatto di oggi tra #Juve e #Sassuolo per #Locatelli non ha ancora portato all’accordo. Proseguiranno i contatti… -