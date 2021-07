Joe Biden ha introdotto nuove regole per i dipendenti federali non vaccinati e ha incoraggiato i governi locali a pagare 100 dollari chi si vaccina (Di venerdì 30 luglio 2021) Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che i dipendenti del governo federale e i collaboratori esterni che lavorano con gli uffici pubblici dovranno essere vaccinati contro il coronavirus oppure indossare la mascherina sul luogo di lavoro Leggi su ilpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che idel governo federale e i collaboratori esterni che lavorano con gli uffici pubblici dovranno esserecontro il coronavirus oppure indossare la mascherina sul luogo di lavoro

Advertising

RaiNews : La lotta alla pandemia negli Usa. Biden: mascherina obbligatoria per tutti i dipendenti federali. 164 milioni di am… - Agenzia_Ansa : Dopo sei mesi alla Casa Bianca dai numeri dei sondaggi arrivano cattive notizie per Joe Biden che al momento fa peg… - repubblica : Usa, Joe Biden crolla nei sondaggi: peggio di Obama e Trump - LuigiF97101292 : RT @icebergfinanza: Usa: Joe Biden chiede di dare 100 dollari come incentivo a tutti i nuovi vaccinati ... 100 dollari? Ma questi sono tut… - Agenpress : Stati Uniti. Biden: '100 dollari a chi si vaccina' -