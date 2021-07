Jeff Bezos sfida Elon Musk | il suo nuovo obiettivo è la missione Nasa per tornare sulla Luna

Advertising

Internazionale : I miliardari Richard Branson, Jeff Bezos ed Elon Musk puntano a conquistare il mercato dei viaggi spaziali. Ma è un… - sensitivebjtch : gli uomini offesi dalla reazione delle donne nei qrts “qualcuno ci apprezza e non per il portafogli” forse non hai… - LaSarfatti : RT @simona08636517: Primo volo di Jeff Bezos con un razzo dalla forma fin troppo ambigua...?????? - AndreaIndiano : RT @wireditalia: Jeff Bezos, Richard Branson ed Elon Musk sono i protagonisti di una nuova corsa allo spazio ma l'opinione pubblica sembra… - nerilefou : RT @MelevisioneC: ?? AQUARIO: Fata Lina •molto creativ?. è l’unica cosa che vi fa tirare avanti •radicalmente gentili (con chi se lo meri… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos

Il colosso fondato daha riportato risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti, per la prima volta in tre anni. Ha inoltre annunciato previsioni deludenti per il terzo ...Crollo di Amazon nell'afterhours dopo che la societa' diha riportato risultati trimestrali inferiori alle attese degli analisti ed in seguito a previsioni deludenti per il terzo trimestre dell'anno. Nel secondo trimestre del 2021, Amazon ha ...Dopo l'annuncio delle trattative con il Tesoro su nozze (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - Avvio in calo per le Borse europee, dopo la buona performance della vigilia. Deludono i numeri ...(Il sole 24 Ore Radiocor) Borse europee in calo, dopo la buona performance della vigilia. Le vendite sono incoraggiate dai numeri pubblicati nella notte da Amazon, che stanno penalizzando anche i futu ...