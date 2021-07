Jake Gyllenhaal è il volto della nuova fragranza maschile di Prada (Di venerdì 30 luglio 2021) Spirito audace, equilibrio tra forza e virilita?, stile tra eleganza e sensualita?, attitudine sofisticata e grande consapevolezza di se?. Ecco cosa accomuna Jake Gyllenhaal e il colosso del fashion Prada. «Con una combinazione di forza fisica e intellettuale, Jake Gyllenhaal e? un avventuriero moderno – spiega Yann Andrea, Prada Beauty International General Manager - La perfetta incarnazione della nuova fragranza maschile di Prada. Il suo lavoro di attore unico eleva i limiti dell’emozione, mentre i ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Spirito audace, equilibrio tra forza e virilita?, stile tra eleganza e sensualita?, attitudine sofisticata e grande consapevolezza di se?. Ecco cosa accomunae il colosso del fashion. «Con una combinazione di forza fisica e intellettuale,e? un avventuriero moderno – spiega Yann Andrea,Beauty International General Manager - La perfetta incarnazionedi. Il suo lavoro di attore unico eleva i limiti dell’emozione, mentre i ...

repubblica : Jake Gyllenhaal è il volto del nuovo profumo per uomo di Prada - justatrex : farò un elogio a Jake Gyllenhaal per ringraziarlo della sua bellezza della sua fragilità della sua forza del suo amore - cvroljnx : farò un elogio a jake gyllenhaal per ringraziarlo della sua bellezza della sua fragilità della sua forza del suo amore. - zazoomblog : Jake Gyllenhaal per Prada: è il volto di un nuovo profumo maschile - #Gyllenhaal #Prada: #volto #nuovo - snippetsofme_ : Jake Gyllenhaal non ci frega nulla che stai lavorando ad un progetto con Prada. Noi vogliamo solo le foto a schermo… -