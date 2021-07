“Italy Goes Green” | l’iniziativa di Officine Italia | Vodafone e Politecnico di Milano che permette di porre domande sulla sostenibilità ambientale

Advertising

VodafoneMediaIT : Dalla collaborazione tra #VodafoneItalia, Officine Italia e @polimi nasce Italy Goes Green, l'iniziativa per far po… - Mondo3 : All’evento del 1° ottobre al Vodafone Theatre di Milano verranno formulate dieci domande per la #COP26, la Conferen… -

Teleborsa

Officine Italia, Vodafone Italia e Politecnico di Milano , con la collaborazione di AsviS e Anci e il supporto tecnico e mediatico di Inrete Digital e Les Ramè, lanciano 'Italy Goes Green', l'iniziativa che permette a chiunque di porre domande sulla sostenibilità ambientale semplicemente collegandosi al sito www.italygoesgreen.com . Gli spunti così raccolti saranno al ...Prosegue senza sosta l'impegno di Fondazione Vodafone verso la sostenibilità ambientale: annunciata l'iniziativa Italy Goes Green ...Italy Goes Green fa parte di All4Climate Italy 2021, l'iniziativa lanciata dal Ministero per la Transizione ecologica e che prevede eventi e incontri in tutta Italia sul cambiamento climatico. (ANSA) ...