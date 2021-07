Italiani in gara il 31 luglio alle Olimpiadi. Quadarella, Italbasket, Jacobs: orari tv (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo una giornata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 caratterizzata da solo una medaglia di bronzo portata a casa grazie alla prova di Lucilla Boari nel tiro con l'arco individuale, la spedizione azzurra ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo una giornatadi Tokyo 2020 caratterizzata da solo una medaglia di bronzo portata a casa grazie alla prova di Lucilla Boari nel tiro con l'arco individuale, la spedizione azzurra ...

Advertising

Coninews : Puntate la sveglia quando è ancora buio, perché mercoledì sarà un’altra trepidante giornata per l’#ItaliaTeam. Tant… - Serpy95 : THREAD ITALIANI IN GARA 31/07 00:30 Triathlon: Finale Staffetta mista 4x 01:30 Equitazione: Ippica Dressage 3 (Bor… - Sport_Fair : Tanti appuntamenti imperdibili! Tutti gli italiani in gara domani alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 - infoitinterno : Tokyo 2020, venerdì 30 luglio: i risultati e gli italiani in gara - FrancescaMacali : @Corriere Ho visto anche nuotatori italiani senza mascherina, ma poi dico appena usciti dall’acqua dopo la gara e c… -