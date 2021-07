Italia-Nigeria oggi, Olimpiadi basket: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 31 luglio 2021) Italia-Nigeria è l’inedito. Perché mai prima di oggi queste due selezioni nazionali si erano trovate di fronte, e questa volta lo fanno in quella che è una sfida decisiva, che serve ai Nigeriani per riscattarsi e agli azzurri per riprendere il volo. Le due squadre sono in situazioni di classifica differenti: 1 vittoria (contro la Germania) e 1 sconfitta (contro l’Australia) per la Nazionale di Meo Sacchetti, 0-2 invece il record, contro queste stesse squadre (invertite) per la formazione di Mike Brown. Quest’ultima è obbligata a vincere per sperare, perché una sconfitta la porterebbe direttamente fuori da Tokyo. Ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)è l’inedito. Perché mai prima diqueste due selezioni nazionali si erano trovate di fronte, e questa volta lo fanno in quella che è una sfida decisiva, che serve aini per riscattarsi e agli azzurri per riprendere il volo. Le due squadre sono in situazioni di classifica differenti: 1 vittoria (contro la Germania) e 1 sconfitta (contro l’Australia) per la Nazionale di Meo Sacchetti, 0-2 invece il record, contro queste stesse squadre (invertite) per la formazione di Mike Brown. Quest’ultima è obbligata a vincere per sperare, perché una sconfitta la porterebbe direttamente fuori da Tokyo. Ci sono ...

