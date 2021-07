Italia, inflazione luglio +0,3% mese +1,8% anno: leggermente sopra le attese (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di luglio 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,8% su base annua. L’aumento congiunturale segue il +0,1% di giugno e si confronta con il 0,2% atteso dal mercato, mentre la crescita tendenziale arriva dopo il +1,3% del mese precedente ed è appena superiore al +1,7% del consensus. L’accelerazione tendenziale dell’inflazione si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei Beni energetici (da +14,1% di giugno a +16,9%) e in particolare a quelli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, neldi2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,8% su base annua. L’aumento congiunturale segue il +0,1% di giugno e si confronta con il 0,2% atteso dal mercato, mentre la crescita tendenziale arriva dopo il +1,3% delprecedente ed è appena superiore al +1,7% del consensus. L’accelerazione tendenziale dell’si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei Beni energetici (da +14,1% di giugno a +16,9%) e in particolare a quelli ...

