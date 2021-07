Italia-Cina volley femminile Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 31 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italia affronterà la Cina nella quarta partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale scenderà in campo abato 31 luglio (ore 14.45) per un incontro di lusso della Pool B. Le azzurre, tre le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, sono reduci dalle vittorie contro Russia, Turchia e Argentina e sono già certe della qualificazione ai quarti di finale. Le asiatiche, invece, sono in crisi nera: hanno perso le prime tre partite e devono vincere assolutamente se vogliono sperare di passare il turno. Paola Egonu e compagne vogliono eliminare di turno le Campionesse Olimpiche e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) L’affronterà lanella quarta partita della fase a gironi delledi Tokyo 2020. La nostra Nazionale scenderà in campo abato 31(ore 14.45) per un incontro di lusso della Pool B. Le azzurre, tre le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, sono reduci dalle vittorie contro Russia, Turchia e Argentina e sono già certe della qualificazione ai quarti di finale. Le asiatiche, invece, sono in crisi nera: hanno perso le prime tre partite e devono vincere assolutamente se vogliono sperare di passare il turno. Paola Egonu e compagne vogliono eliminare di turno le Campionesse Olimpiche e ...

Advertising

Agenzia_Italia : A Pechino sono stati registrati i primi due casi di Covid in 6 mesi - Eurosport_IT : NON MOLLIAMO MAIIIIIII ???????? La Cina prova la rimonta ma il bronzo è nostro: Isola, Fiamingo, Navarria e Santuccio… - Italbasket : ???????? Azzurre comunque grandi Si ferma ai quarti il sogno olimpico della Nazionale 3x3 femminile. Vince la Cina… - stefanobarta : @brubenasich Italia seconda manifattura in EU dopo Germania. Molte cose non vanno bene. Credo che gli altri che d… - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia fuori contro la Russia ai quarti! ROC in semifinale con la Cina -… -