«Is This It», come suona l'incredibile album di debutto degli Strokes vent'anni dopo (Di venerdì 30 luglio 2021) «The Strokes, nuovo fenomeno rock sulle orme dei Velvet Underground», così titola il Corriere della Sera nel 2001, quando la band pubblica (alla fine di luglio) Is This It, suo album di debutto, un disco da 2 milioni di copie vendute, per intenderci. Julian Casablancas e soci, all’epoca, hanno poco più di vent’anni. C’è da dire che anche l’atteggiamento del loro leader nei confronti della stampa sembra ispirato a quello di Lou Reed: «I giornalisti mi fanno domande e dicono “la gente ha il diritto di saperlo”. La mia risposta solitamente è “in realtà no”. Credono che avere un registratore ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) «The, nuovo fenomeno rock sulle orme dei Velvet Underground», così titola il Corriere della Sera nel 2001, quando la band pubblica (alla fine di luglio) IsIt, suodi, un disco da 2 milioni di copie vendute, per intenderci. Julian Casablancas e soci, all’epoca, hanno poco più di. C’è da dire che anche l’atteggiamento del loro leader nei confronti della stampa sembra ispirato a quello di Lou Reed: «I giornalisti mi fanno domande e dicono “la gente ha il diritto di saperlo”. La mia risposta solitamente è “in realtà no”. Credono che avere un registratore ...

el_explorador_ : @Vale___Mag is this a crossover episode? un'altra pandemia mi farebbe crollare tutte le speranze che sto finalmen… - carrotsdots : perchè devono rovinare una serie come this is us punto di domanda - violkou : Avrei voluto un user - corto tra l’altro - che contenesse “this world is cruel yet so beautiful” ma non sapevo come fare ????? - callingpostit_ : Talmente innervosita che uso virgole come se piovesse ma perché devono rovinare this is us Era davvero necessario questo remake? - pastaIpesto : non seguo this is us ma vi pare che in italia non dovevamo castare una bianca come i muri di casa mia per interpret… -