Intervista – Marco Frittella :«Vi racconto l’ecosostenibilità delle imprese Italiane. L’economia circolare non è un’ipotesi di sviluppo ma una necessità» (Di venerdì 30 luglio 2021) La transizione ecologica contenuta nel recente PNRR non è semplicemente una semplice pennellata di verde e di slogan ecologisti sulla nostra società attuale, ma corrisponde a un cambiamento profondo del modello economico e sociale che ha già modificato il nostro modo di consumare, produrre, lavorare e vivere insieme. Dalla moda all’industria del food dalla produzione energetica passando per svariati settori industriali, le aziende ed i consumatori dirigono il loro interesse verso una nuova educazione alla sostenibilità ambientale interagendo con istituzioni, politiche pubbliche e organizzazioni di cittadinanza attiva per immaginare un nuovo futuro. Il giornalista, docente universitario e ... Leggi su domanipress (Di venerdì 30 luglio 2021) La transizione ecologica contenuta nel recente PNRR non è semplicemente una semplice pennellata di verde e di slogan ecologisti sulla nostra società attuale, ma corrisponde a un cambiamento profondo del modello economico e sociale che ha già modificato il nostro modo di consumare, produrre, lavorare e vivere insieme. Dalla moda all’industria del food dalla produzione energetica passando per svariati settori industriali, le aziende ed i consumatori dirigono il loro interesse verso una nuova educazione alla sostenibilità ambientale interagendo con istituzioni, politiche pubbliche e organizzazioni di cittadinanza attiva per immaginare un nuovo futuro. Il giornalista, docente universitario e ...

Advertising

ilriformista : Parla col Riformista il presidente di @confartigianato Marco Granelli: “Nostro è un settore per la maggior parte d… - AlumniCattolica : RT @Cattolica_News: Marco, delegato giovanile per l’Italia all’#ONU. Ha 24 anni è fresco di laurea in Giurisprudenza in @Unicatt e uno spic… - PattaroSerena : RT @movroosevelt: Intervista a Maurizio Bolognetti - Difendiamo i nostri DIRITTI. Con Serena Pattaro e Marco Ludovico - MRTV Medium Link d… - AltroEmanuele : @Turi_000 @guffanti_marco Spiega con nomi e cognomu di altri medici come hanno stabilito il protocollo e curato 48… - lukealb : «Noi “non siamo riusciti a capirlo”, ammise lo scrittore siciliano e lo devono accettare anche i Bellocchio. “Sai,… -