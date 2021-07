“Intervento non rinviabile”. Aldo Montano, rivelazione dopo le Olimpiadi: “Di cosa soffro” (Di venerdì 30 luglio 2021) A 43 anni Aldo Montano ha detto basta. Ha detto basta dopo l’argento olimpico, chiusura di una carriera incredibile. 5 medaglie dal 2004, su cui spicca l’oro conquistato nell’edizione greca. Ora per lo schermidore livornese inizia una nuova vita. “È stato bellissimo tutto ma il punto finale è stato emozionante perchè cambierà tutto. E’ un salto nel buio che farà anche un po’ paura. Sono partito da Livorno e forse tornerò anche lì”. Sono state le parole di Aldo Montano a casa Italia a Tokyo. “Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando. L’adrenalina che ti può dare lo sport ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) A 43 anniha detto basta. Ha detto bastal’argento olimpico, chiusura di una carriera incredibile. 5 medaglie dal 2004, su cui spicca l’oro conquistato nell’edizione greca. Ora per lo schermidore livornese inizia una nuova vita. “È stato bellissimo tutto ma il punto finale è stato emozionante perchè cambierà tutto. E’ un salto nel buio che farà anche un po’ paura. Sono partito da Livorno e forse tornerò anche lì”. Sono state le parole dia casa Italia a Tokyo. “Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando. L’adrenalina che ti può dare lo sport ...

