Inter, rischio cessione Lautaro: problema rinnovo. C’è il sostituto (Di venerdì 30 luglio 2021) Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per i problemi relativi al rinnovo: ci sarebbe già il sostituto. Ecco i dettagli L’Inter potrebbe perdere un altro pezzo da 90 dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero dei problemi relativi al rinnovo di Lautaro Martinez dopo che sembrava fatta nel mese di febbraio. L’Inter potrebbe valutare offerte molto importanti e si parla già dell’Arsenal. In caso di una clamorosa partenza, i nerazzurri avrebbero già trovato il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)Martinez potrebbe lasciare l’per i problemi relativi al: ci sarebbe già il. Ecco i dettagli L’potrebbe perdere un altro pezzo da 90 dopo ladi Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero dei problemi relativi aldiMartinez dopo che sembrava fatta nel mese di febbraio. L’potrebbe valutare offerte molto importanti e si parla già dell’Arsenal. In caso di una clamorosa partenza, i nerazzurri avrebbero già trovato il ...

