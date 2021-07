Inter, offerta dell’Arsenal (con contropartita) per Lautaro Martinez: il Toro blocca tutto (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Inter ha deciso di rinunciare ad un top player, protagonista di una stagione veramente eccezionale: stiamo parlando di Hakimi che si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro. Il club nerazzurro deve fare i conti con gravi problemi dal punto di vista economico, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento e l’ex Real Madrid è stato il primo sacrificato. Non è da escludere un’altra cessione eccellente, l’indiziato numero uno è Lautaro Martinez. Il Toro è esploso definitivamente la scorsa stagione ed è uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, le offerte di certo non mancano. L’Inter è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ha deciso di rinunciare ad un top player, protagonista di una stagione veramente eccezionale: stiamo parlando di Hakimi che si è trasferito al Psg per 70 milioni di euro. Il club nerazzurro deve fare i conti con gravi problemi dal punto di vista economico, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento e l’ex Real Madrid è stato il primo sacrificato. Non è da escludere un’altra cessione eccellente, l’indiziato numero uno è. Ilè esploso definitivamente la scorsa stagione ed è uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, le offerte di certo non mancano. L’è ...

