Inter, Lukaku allontana il Chelsea: «Vuole restare e sfoggiare lo Scudetto» (Di venerdì 30 luglio 2021) Lukaku Chelsea, la rivelazione: «Nessuna offerta, e lui Vuole restare. Vuole giocarsi il campionato con lo Scudetto sul petto» Sky Sport fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku. Nonostante la forte pressione esercitata dal Chelsea negli scorsi giorni, l’attaccante belga dovrebbe rimanere a Milano anche la prossima stagione. Secondo quanto raccontato dall’emittente televisiva, «il giocatore avrebbe fatto capire a tutti che Vuole rimanere all’Inter e giocarsi il campionato con lo Scudetto cucito sul petto e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021), la rivelazione: «Nessuna offerta, e luigiocarsi il campionato con losul petto» Sky Sport fa il punto sul futuro di Romelu. Nonostante la forte pressione esercitata dalnegli scorsi giorni, l’attaccante belga dovrebbe rimanere a Milano anche la prossima stagione. Secondo quanto raccontato dall’emittente televisiva, «il giocatore avrebbe fatto capire a tutti cherimanere all’e giocarsi il campionato con locucito sul petto e ...

