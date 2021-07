Inter-Lautaro: problemi di rinnovo. Sky Sport: “Cessione non esclusa” (Di venerdì 30 luglio 2021) Le cessioni celebri dell’Inter potrebbero non ridursi ad Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbero sorti problemi sul fronte rinnovo per Lautaro Martinez e la situazione legata al futuro dell’argentino resta da monitorare. Qualora Lautaro Martinez dovesse lasciare la squadra nerazzurra – fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky Sport – uno dei possibili sostituti potrebbe essere Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio. Per Lautaro Martinez nell’ultima, trionfale stagione dell’Inter, diciassette reti in campionato. L’Arsenal si è ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Le cessioni celebri dell’potrebbero non ridursi ad Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta Sky, sarebbero sortisul fronteperMartinez e la situazione legata al futuro dell’argentino resta da monitorare. QualoraMartinez dovesse lasciare la squadra nerazzurra – fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky– uno dei possibili sostituti potrebbe essere Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio. PerMartinez nell’ultima, trionfale stagione dell’, diciassette reti in campionato. L’Arsenal si è ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Gazzetta_it : L’@inter aspetta i campioni #Barella #Bastoni e #Lautaro - SkySport : Inter, non si esclude la cessione di Lautaro Martinez. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Inter - albo_interista : RT @Alex_Cavasinni: Skriniar al Tottenham Bastoni al City De Vrij all'Everton Barella al Real Brozovic al Psg Perisic alla Roma Lukaku al C… - Bagarotzo : RT @GuarroPas: Un mese fa vi parlavo di rinnovo bloccato per #Lautaro. Qualcuno mi aveva anche criticato. Adesso vedo che la danno come una… -