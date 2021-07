Inter campione d' Italia | Poste italiane emette il nuovo francobollo

Advertising

francescofolgo1 : @pcapulli peccato che hai patric vavro fare akpro escalante cataldi raul moro muriqi come riserve però famo i parag… - gxallavichx : C'hanno 15 coppe nazionali e manco una Ucl o uel e si permettono di dire che la loro squadra è più grande dell'Inte… - The_Aktor : Inter Campione d’Europa 2021 sicuro, scommettete tutto - r_corti : Certo vincere un titolo storico che ti consegna la seconda stella e ti fa entrare nel gotha nerazzurro, deve essere… - infoitsport : Crotone, Modesto: “L’Inter è campione d’Italia e si è visto. Squadra completa e…” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter campione

Gazzetta del Sud

... su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente, il bozzetto curato da Rita Fantini vede stagliarsi, su un fondino con i colori nero e azzurro dell', la sagoma di un giocatore ...Un fulmine a ciel sereno. Antonio Conte non sarà in disparte nella prossima stagione. L'ex allenatore dell'in carica dopo lo scudetto vinto con i nerazzurri dopo 11 anni e l'addio tra mille polemiche, sarebbe pronto a tornare subito in pista. La notizie nelle ultime ore sta diventando ...Il bozzetto curato da Rita Fantini vede stagliarsi, su un fondino con i colori nero e azzurro dell’Inter, la sagoma di un giocatore nell’atto di calciare un pallone ...Il 39 luglio del 1964 nasceva in Germania Jurgen Klinsmann: la "Pantegana Bionda" che ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri.