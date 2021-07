Inter | amichevoli contro Parma e Dinamo Kiev prima dell’esordio in campionato | il programma

Advertising

BandieraInter : I prossimi due appuntamenti dell'#Inter?? - SitoGiuseppe : @ncorrasco @ilcozzaronero @Milestemplaris @Cobretti_80 A me ricorda Manaj per ora, un po’ arruffone nel gioco ma tr… - CalcioPillole : Il protagonista delle prime amichevoli nerazzurre Martin #Satriano ha rilasciato alcune dichiarazioni a InterTV. - AngelOne_ : Qualcuno sa quali saranno le prossime amichevoli dell'Inter? Oppure manco Simone Inzaghi lo sa? - Novara_e_Varese : RT @varesenews: Dal Saronno alla Primavera dell’Inter, le amichevoli del Città di Varese -

Ultime Notizie dalla rete : Inter amichevoli

... una classica tra lepre - campionato . La Juventus, con Allegri tornato in panchina vuole riprendersi lo Scudetto che la scorsa stagione é andato all'. Dopo il 3 - 1 contro il ...... forse il ragazzo ha qualcosa di speciale ed è per questo che l'ha bloccato tutti i discorsi. ... ovviamente al fine di testarlo anche inpiù impegnative. Ausilio soddisferà l'esigenza ...Il futuro di Martin Satriano potrebbe essere in prestito. O forse no. Dopo la positiva annata in Primavera, l'attaccante uruguaiano classe 2001 si sta mettendo positivamente in luce con l'Inter di Sim ...Il croato e il turco protagonisti di questa prima parte di preparazione insieme a Dimarco e al giovane bomber Satriano. Il progetto del tecnico inizia a prendere forma ...