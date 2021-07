Instagram cambia le carte in tavola: nuove regole per gli utenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Per tutelare la privacy dei suoi utenti, Instagram ha annunciato una serie di novità in arrivo a partire dai prossimi giorni Sono giornate di grandi novità anche per ciò che riguarda Instagram. Il social network da tempo si batte per proteggere i suoi utenti in rete, soprattutto i più piccoli. Ed è proprio per questo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Per tutelare la privacy dei suoiha annunciato una serie di novità in arrivo a partire dai prossimi giorni Sono giornate di grandi novità anche per ciò che riguarda. Il social network da tempo si batte per proteggere i suoiin rete, soprattutto i più piccoli. Ed è proprio per questo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PasticceriaRe : Sposarsi nei giorni feriali, sposarsi tra spose il mondo cambia ma la festa resta ?? #pasticceriare @ Pasticceria Re… - atacilpmoc : Mi spiegate perché Instagram mi si bugga ogni 2 per 3? Che urto mi cambia a caso lingua e mi spunta con vecchi aggiornamenti WHY - paoloigna1 : RT @DigitalicMag: Privacy più stringente per impedire che i giovani vengano contattati da persone adulte che non conoscono, Instagram cambi… - Benny99125790 : @Fra_tante3 Vivi serena!! Io ne ho pochissimi e me ne son trovata anche meno ma....ecchissenee, si vive meglio senz… - FabioTozziniFT8 : Vacanze 2021!!!?????? Squadra che vince non si cambia!!!?????? #friends #estate2021 #vacanze #sea #mare… -