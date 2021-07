Insigne | a Napoli serpeggia sempre più pessimismo | Sarri in agguato

Advertising

SkySport : Napoli, rinnovo Insigne: possibile incontro il 5 agosto con De Laurentiis #SkySport #Napoli - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne: situazione e cifre per porre fine alla telenovela - gilnar76 : Rinnovo Insigne: situazione e cifre per porre fine alla telenovela #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - cn1926it : #Insigne e De Laurentiis sono alla ricerca di un punto d’accordo – CdM - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Napoli-Insigne, situazione di stallo: le parti restan… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Napoli

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 - Torino, è già Pjaca - mania: Juric lo schiera subito tra ...... l'agente difiondatosi a Castel Volturno per definire le cessioni di alcuni suoi assistiti ..., quarto sponsor sulla maglia Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, le nuove divise ...Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane e come riporta il Corriere dello Sport c'è una situazione di ...Il Napoli vuole evitare lo scenario di iniziare la stagione senza aver trovato un'intesa con Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza. Il Napoli non vuole iniziare l'anno senza aver tr ...